الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير قانوني يكشف..

خطوة حضور المدعي العام بالجنائية الدولية مصيرية لفلسطين +فيديو

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال الخبير القانوني علي التميمي من بغداد إن حضور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى غزة دلالة مهمة على التطور في تحقيق هذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والتي لا تسقط بالتقادم.

العالم- خاص بالعالم

وأضاف التميمي خلال مقابلة في برنامج صباح جديد في قناة العالم الاخبارية أن من اهم اجراءات المحكمة الجنائية الدولية وفق اتفاقية روما 1998 هو اقناع المدعي العام عندما تقام الشكوى من قبل دولة بين الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن فلسطين هي عضو مراقب في الامم المتحدة، حيث الامم المتحدة تتكون من 193 دولة ولكن الفاتيكان وفلسطين اعضاء كمراقبين وسبق لفلسطين بواسطة وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينيية رياض المالكي أن أقامت شكاوى متعددة في الجنائية الدولية ضد الكيان االصهيوني في المجازر السابقة التي ارتكبت في غزة.

وصرح علي التميمي بأنه ترصد تكرار هذه الجرائم التي يعاقب عليها النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية بالمواد 678 بكونها ليس فقط جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وانما هي جرائم حرب التي تتخطى فيها الدول في الحروب قواعد الحروب المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 1877 و1907 واتفاقية جنيف 1949.

وأكد الخبير القانوني أن وجود المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية علي خان في ملف غزة مهم جدا وهو اقتصار للاجراءات، معتبرا هذه الخطوة مهمة لفلسطين لأننا سنكون أمام تحقيقات بمرأى العين وهذه التحقيقات تحتاج إلى فيديوهات وصور وشهود.

روابط ذات صلة

مراسل العالم: الاحتلال يقصف ابار المياه ليميت سكان غزة عطشا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا سترسل قوة عسكرية إلى لبنان!

بالفيديو.. خبير قانوني يكشف.. لماذا لم يعلن الاحتلال رسميا شن "حرب برية" على غزة؟

خبير قانوني يكشف.. خطوة حضور المدعي العام بالجنائية الدولية مصيرية لفلسطين +فيديو

لحظة قصف الاحتلال أحد المنازل في قطاع غزة + فيديو

فيديو جديد للسيد نصرالله يرعب الاحتلال مما هو قادم

في اليوم الـ25 للعدوان على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بسلسلة غارات جوية وبرية وبحرية