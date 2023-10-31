الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تصريحات نارية من حاخام اميركي بشأن مستقبل "اسرائيل"

تصريحات نارية من حاخام اميركي بشأن مستقبل
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الحاخام "يسرائيل ديفيد وايس" من المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، إن الإسرائيليين أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين بأسرع وقت.

العالم - الأميركيتان

"ولهذا السبب نبكي مع الفلسطينيين"، أضاف الحاخام الأمريكي وايس العضو البارز في المنظمة المعروفة عالميا بحركة "ناطوري كارتا" التي تناهض الصهيونية.

و ذكر وايس أن هناك الكثير من الناس الذين يخلطون بين اليهودية والصهيونية ويلتبس عليهم الأمر.

وقال إن "الصهيونية التي هي أيديولوجية [دولة] إسرائيل، تحاول تصوير نفسها على أنها دولة يهودية، لكن الصهيونية أيديولوجية ولا علاقة لها باليهودية التي هي دين"..

ولفت إلى أن الصهيونية تسببت بالنكبة عام 1948، والتي تعرض فيها الفلسطينيون للتهجير القسري.

وأكد أن "اليهودية والصهيونية منفصلتان مثل الأرض والسماء، ومتناقضتان مع بعضهما البعض">

ومشيرا إلى وصايا التوراة "لا تقتل ولا تسرق"، قال الحاخام وايس "القتل والسرقة محرمان بشكل واضح لدينا، بينما هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب. ولهذا السبب نحن نبكي مع الفلسطينيين".

وشدد وايس على أن "إسرائيل معادية للسامية تنتج الكراهية وتحرض عليها".

وتابع قائلا: "كيهود متدينين، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة الكثير من دماء الفلسطينيين واليهود بأسرع وقت".

كما لفت إلى أنهم يقومون بالدعاء من أجل أن تنال فلسطين حريتها بأسرع وقت ممكن.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.

روابط ذات صلة

حاخام يهودي يدين الاعتداءات الصهيونية على غزة داعيا لتحرير فلسطين + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوامر قبض بحق عائلة ورفاق صدام حسين لهذا السبب

برصاص الاحتلال.. شهيدان بالضفة الغربية أحدهما طفل

اللواء رشيد: قادة من الجيش الأمريكي يقودون الحرب ضد غزة

بالفيديو... مراسل العالم يكشف عن جريمة صهيونية جديدة بحق الشيخ صالح العاروري

أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

أمیر عبداللهیان یلتقي أمير قطر بالدوحة