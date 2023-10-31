الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أمیر عبداللهیان یلتقي أمير قطر بالدوحة

أمیر عبداللهیان یلتقي أمير قطر بالدوحة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

 التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان،اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر "الشیخ تميم بن حمد آل ثاني" بالعاصمة القطریة الدوحة.

العالم - ایران

ووصل حسين أمير عبد اللهيان إلى الدوحة اليوم الثلاثاء والتقى مع أمیر دولة قطر و ناقش معه تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.

یذکر أن اجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر مع السلطات القطرية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وإنهاء الإعتداءات الجنونیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، یأتي على رأس محاور المحادثات خلال هذه الزیارة.

وقد قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري في هذا الصدد: بحسب الخطة، من المحتمل أن يتوجه أمير عبداللهيان إلى تركيا يوم الاربعاء بعد زيارته إلى قطر للقاء مسؤولي هذا البلد ومناقشة الوضع في فلسطين.

وقبل أربعة أيام، قال وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران، إلى جانب تركيا وقطر، مستعدة للعب دور في إطلاق سراح السجناء المدنيين في عملية طوفان الأقصى.

روابط ذات صلة

عبداللهيان : ليس لدى إيران أي مجموعات أو حروب بالوكالة في المنطقة

عبداللهيان يستعرض ونظيريه السعودي والقطري اخر تطورات غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... تورط وسائل إعلام غربية في بث أكاذيب صارخة لصالح الاحتلال

بالصورة.. الاحتلال يقتحم منزل رئيس تحرير وكالة معا ويعتقل نجله

أوامر قبض بحق عائلة ورفاق صدام حسين لهذا السبب

برصاص الاحتلال.. شهيدان بالضفة الغربية أحدهما طفل

اللواء رشيد: قادة من الجيش الأمريكي يقودون الحرب ضد غزة

بالفيديو... مراسل العالم يكشف عن جريمة صهيونية جديدة بحق الشيخ صالح العاروري