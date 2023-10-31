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اللواء رشيد: قادة من الجيش الأمريكي يقودون الحرب ضد غزة

اللواء رشيد: قادة من الجيش الأمريكي يقودون الحرب ضد غزة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد إن معلوماتنا تظهر أن قادة من القيادة المركزية والقوات البرية والبحرية للجيش الأمريكي يتواجدون في قاعدة تحت الأرض في تل أبيب، إلى جانب القادة الصهاينة، ويديرون هجومهم الوحشي على الشعب الفلسطيني المظلوم.

العالم - ايران

واشار اللوء رشيد في تصريح له إلى العدوان الغاشم وجرائم الكيان الصهيوني ضد سكان فلسطين العزل، وقال: إن معلومات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تظهر أن قادة من القيادة المركزية والقوات البرية والبحرية للجيش الأمريكي يتواجدون في قاعدة تحت الأرض في تل أبيب، إلى جانب القادة الصهاينة المجرمين، ويديرون هجومهم الوحشي على الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد أن هذا يدل على أن تصرفات أمريكا لا تتوافق أبدا مع مزاعم عدم توسيع نطاق الحرب ، نظرا لإرسال آلاف القنابل والصواريخ المدمرة إلى فلسطين المحتلة ، وتوجيها ودعمها الميداني، دليل على نفاق الحكومة الأمريكية الاستكبارية.

وفي الختام قال اللواء رشيد، بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني وصمود المقاتلين والقادة الشجعان وحكمة حماس والجهاد الإسلامي ، لن يحصد الصهاينة وأمريكا سوى الهزيمة.

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