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نداء عاجل من مجلس الدوما الروسي إلى الأمم المتحدة بشأن غزة

نداء عاجل من مجلس الدوما الروسي إلى الأمم المتحدة بشأن غزة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

وجه مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية للأطفال والأوضاع الكارثية سببها العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

العالم - آسيا والباسفيك

وقال مجلس الدوما الروسي في بيان له: "إنه في ظل ظروف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في الشرق الأوسط، يرى نواب مجلس الدوما الروسي أنه من المهم والعاجل بشكل أساس مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات دول العالم بالدعوة إلى مطالبة أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالوقف الفوري للأعمال العدائية دون شروط مسبقة ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة الفتاكة الذي يؤدي إلى مقتل مدنيين".

وأعرب مجلس الدوما الروسي عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، كما أعرب عن تعاطفهم مع جميع الجرحى والمصابين نتيجة الأعمال العسكرية للأطراف المتحاربة.

وأشار البيان إلى أن الظلم لا يقتصر على العنف وقتل المدنيين وأخذ الرهائن واحتجازهم، بل يشمل أيضا قصف المناطق السكنية المسالمة وحصارها وخلق عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والمحاولات العنيفة لنقل كميات كبيرة من السكان المدنيين تحت تهديد حقيقي بالتدمير الجسدي.

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