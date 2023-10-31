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الكيان المحتل يدرس امكانية إستهداف 'صنعاء' بضربة جوية

الكيان المحتل يدرس امكانية إستهداف 'صنعاء' بضربة جوية
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، "إن [إسرائيل] تدرس الرد على صنعاء ردا على صواريخ أنصارالله التي أطلقتها باتجاه إيلات".

العالم - اليمن

وأفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم أن "صفارات الإنذار دوت في منطقة إيلات جنوب الكيان الصهيوني، معلنة عن تسلل طائرة مسيرة معادية".

وأُسقطت طائرة درون اليوم الثلاثاء فوق البحر الأحمر، انطلقت من اليمن باتجاه كيان الإحتلال، حسبما أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية.

فيما أعلن سلاح الجو التابع لجيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق على الكيان الإسرائيلي من منطقة البحر الأحمر.

وقال ان اعتراض الصاروخ القادم من منطقة البحر الأحمر تم خارج الأجواء الإسرائيلية.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر (الثالثة عصرا) لم يصدر شيء من حركة أنصارالله يتبنى رسميا الهجمات الأخيرة، لكنهم اعلنوا عبر رئيس حكومة تصريف الاعمال بصنعاء عبدالعزيز بن حبتور، إنهم استهدفوا اليوم الثلاثاء،"إسرائيل" بطائرات "مسيّرة".

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