ما هو السلاح الذي يستخدمه الاحتلال ويتسبب بمحو احياء كاملة بغزة؟

فما هي هذه القنابل؟ وما هو السلاح الذي يستخدمه كيان الاحتلال الاسرائيلي في حرب على غزة؟

بداية فان 80 بالمئة من القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوان على قطاع غزة هي قنابل امريكية الصنع وهي قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة في تدمير التحصنات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في القطاع، ما يؤدي الى تدمير حي كامل في غارة واحدة ويتسبب بوقوع اكبر عدد من الضحايا.

وهذه القنابل تواصل امريكا ايصالها للاحتلال بفاتورة مفتوحة ودعم لا يتوقف في ظل ضوء اخضر من البيت الابيض، بأن الكيان فوق المحاسبة ودون ان يلاحق بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها.

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