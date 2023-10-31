الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني: تحرير القدس الشريف قرار استراتيجي لإيران

برلماني: تحرير القدس الشريف قرار استراتيجي لإيران
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصف نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ابراهيم عزيزي تحرير القدس الشريف بأنه قرار استراتيجي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنها تعتبر دعم محور المقاومة واجبا دينيا وليس مجرد شعار.

العالم - إيران

جاء ذلك لدى لقائه والوفد المرافق له من مجلس الشورى الإسلامي الذي يزور سوريا حاليا، في العاصمة السورية دمشق مع الفصائل الفلسطينية هناك.

وتابع نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي قائلا: إن غزة تعتبر اليوم وعمليات طوفان الأقصى رمزا للمقاومة أمام أعداء البشرية، حيث أن هذه المنطقة تعتبر منطلقا للحق أمام الباطل.

وشدد هذا البرلماني الإيراني على أن الدبلوماسية التي تعتمدها الحكومة الحالية ومجلس الشورى الإسلامي تكمن في دعم محور المقاومة وأهالي غزة الأبطال، من خلال ارسال الوفود إلى دول المنطقة والاوساط الدولية لإطلاعهم على الاوضاع الجارية في فلسطين المحتلة.

الجدير بالذكر أن كلا من الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد ورئيس حزب البعث الفلسطيني (الصاعقة) محمد قيس والأمين العام لفتح الانتفاضة أبو حازم الصغير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حسن عبد الحميد وعمر مراد وساهر الطاهر من أعضاء المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ومحمد البحيصي وأبو مجاهد ممثل الجهاد الإسلامي وأبو مصطفى عضو المكتب السياسي لجبهة القيادة العامة، الذين يمثلون الفصائل الفلسطينية قد حضروا في هذا اللقاء.

روابط ذات صلة

طهران تنتقد موقف منظمة الصحة حول هجمات الاحتلال على غزة

عبداللهيان يبحث مع نظيره القطري وقف جرائم الكيان الصهيوني

وفد برلماني إيراني يسلم رسالة خطية من قاليباف لنظيره الروسي

يهود ايران يدينون جرائم 'اسرائيل' ويطلبون محاكمة زعماءها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ظل انقطاع الكهرباء.. شاهد كيف يشحن الغزاويون هواتفهم

رئيسي: أحداث غزة صورة جلية عن الممارسات الشريرة ضد حقوق الإنسان

التفاصيل بالفيديو: المقاومة اللبنانية تكمن لدورية للاحتلال

أميرعبداللهيان يلتقي هنية في الدوحة

إيران وأرمينيا توقعان مذكرة تفاهم حول تنمية التعاون بمجال العمل

شاهد بالفيديو.. مراسلة العالم: دبابات اسرائيلية تحاول التوغل في شمال غزة لغرض ما