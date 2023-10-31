إيران وأرمينيا توقعان مذكرة تفاهم حول تنمية التعاون بمجال العمل

العالم - إيران

وكان وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي قد زار أرمينيا في العام الماضي بدعوة من نظيره الأرميني، ويوم أمس الإثنين وصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجمهورية أرمينيا نارك ميكريتشيان إلى إيران بدعوة من نظيره الإيراني.

وقد أدى اللقاء بين وزيري العمل الإيراني والأرميني إلى التوقيع على مذكرة تعاون مشتركة، بحضور كل من وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي ومساعد وزير العمل الإيراني لشؤون ريادة الأعمال والتشغيل محمود كريمي بيرانوند، ومساعد الوزير ورئيس منظمة التعليم الفني والمهني الإيراني مهرداد عظيمي.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الأرميني كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا نارك ميكريتشيان نائب وزير الاقتصاد ورئيس الشؤون الدولية ورئيس مركز الرعاية ورئيس قسم التعليم الفني والمهني في أرمينيا.

وعقد هذا اللقاء بهدف توقيع مذكرة تعاون مشتركة في مجالات تبادل خبرات القوى العاملة والتدريب الفني والمهني ورعاية وتمكين المعوقين،والتعاون الاقتصادي في مجالات البتروكيماويات والطرق والبناء ومواد البناء والاسمنت والأدوية.