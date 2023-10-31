التفاصيل بالفيديو: المقاومة اللبنانية تكمن لدورية للاحتلال

العالم - لبنان

جنوب لبنان(العالم)-31/10/2023- وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في تغطية مباشرة من الحدود اللبنانية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة: كما ذكر بيان المقاومة انه في موقع العاصي الذي يشرف مباشرة على بلدتي عيترون وميس الجبل، كان هناك كمين نصب لدورية تقوم باعمال تفقد خارج الموقع، فتم رصدها من قبل المقاومة وتعاملت معها بالسلاح المناسب، وحققت فيها اصابات مباشرة.

واضاف: ان القصف الاسرائيلي استهدف محيط الموقع وجيط بلدات ميس وعيترون وبليدا وبلدات مروحين وعلما الشعب، ونشبت حرائق جراء القصف بالقذائف الفسفورية.

وتابع مراسلنا: بالامس كانت هناك عدة عمليات قامت بها المقاومة الاسلامية، دمرت خلالها كل المنشآت اللوجستية والبنى التحتية ولكل انظمة الرصد والتجسس في موقع المطلّة.

واعتبر ان هذا الموقع كان يتولى رصد هذه المنطقة بدءا من سهل الخيام وصولا حتى مرتفعات العديسة، الى جانب مستوطنة مسكاف عام، واصبح عديم الرؤية نتيجة استهدافه من قبل المقاومة اللبنانية.

واوضح مراسلنا ان طائرات الاستطلاع لم تغب للحظة عن الاجواء وكان في قرية كفركلا تشييع لاحد شهداء المقاومة الاسلامية محمد حلاوة، وكانت جموع الناس لا تبعد الا بضعة امتار عن المستوطنة الاسرائيلية التي تحولت الى ثكنة عسكرية.

واضاف: كانت الناس تؤكد الاستمرار والمضي بخيار المقاومة ودعمها مهما سقط من شهداء لهم، لانهم لا يرون غيرها من سبيل لتأكيد وتحصين سيادتهم الوطنية.

واشار مراسل العالم الى ان هناك تحليقا بعيدا للطيران الحربي الان فوق سماء جنوب لبنان، موضحا ان الاحتلال اعتاد على شن غارات وهمية واخرى حقيقية تستهدف بعض المناطق.

وتابع: في هذه اللحظات تزداد حدة القصف، حيث يسمع دوي القذائف التي تتساقط بالقرب من بعض المواقع ومنها تلة العاصي، المشرفة على بلدتي عيترون وميس الجبل ومن الناحية الشرقية على بلدة حولا وبلدة مركبا.