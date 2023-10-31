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الشرطة الفرنسية تفتح النار على سيدة في باريس! + فيديو

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية أن قواتها قامت اليوم الثلاثاء،بإطلاق النار على سيدة في محطة للقطار في العاصمة الفرنسية باريس.

العالم - اوروبا

وأفاد شهود بأن المرأة كانت "محجبة بالكامل" وهتفت "الله أكبر"، وأوضح المصدر في الشرطة أن العناصر تمكنوا من "عزل" المشتبه بها بمحطة مكتبة فرنسوا ميتران في العاصمة، ونظرا إلى "عدم امتثالها للأوامر" و"خشية على سلامتهم، قاموا باستخدام سلاحهم".

وقال مكتب المدعي العام الباريسي إن السيدة هددت "بتفجير نفسها" مضيفا أن الشرطة أطلقت رصاصة واحدة ألحقت بها إصابة بليغة.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة باشرت تحقيقين، أحدهما يتعلق بتصرف المرأة والآخر لتبيان إن كان استخدام الشرطة للنار كان مبرراً.

ولا يزال أفراد الشرطة منتشرين في المحطة وتدخلت فرق إزالة الألغام للتأكد من عدم وجود متفجرات في المحطة التي مازالت مغلقة أمام المارة.

وتلقت المطارات الفرنسية منذ الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) ما مجموعه 100 إنذار بوجود قنبلة على ما قال وزير شؤون النقل كليمان بون، موضحا أن مصدرها هو العنوان الإلكتروني نفسه.

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