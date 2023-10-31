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400 شهيد وجريح..

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا شمالي قطاع غزة + فيديو

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في غزة بعد قصفه مجمعا سكنيا في مخيم جباليا تحطم كاملا على رؤوس سكانه.

العالم - الإحتلال

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال دمر مربعا سكنيا كاملا ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وكشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني حيث أدت المجزرة إلى استشهاد وإصابة نحو 400 فلسطيني في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأكد الأهالي أن المكان الذي ألقى طيران الاحتلال صواريخ عليه من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في المخيم.

أما مدير المستشفى الإندونيسي في شمالي القطاع فأشار إلى أن غالبية الضحايا جراء مجزرة جباليا أطفال ونساء.

ولفت إلى أن "نوعية الإصابات التي نراها لم نشهدها من قبل ولا ندري نوعية السلاح المستخدم".

وحذّر من أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل تزن كل واحدة منهم 1000 كجم على مربع سكني في المخيم؛ فأبادته بالكامل.

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