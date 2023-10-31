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البعثة الإیرانیة لدی الامم المتحدة توضح:

التصويت على قرار وقف إطلاق النار منسجم مع مواقفنا

التصويت على قرار وقف إطلاق النار منسجم مع مواقفنا
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أکدت البعثة الإیرانیة لدی الامم المتحدة في نیویورك بأن تصويت إيران الإيجابي على القرار الذي قدمه الأردن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، جاء منسجما تماما مع مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم يطرأ أي تغيير على هذه المواقف.

واضافت البعثة في تصريح لوکالة ارنا، إن "حكومة إيران تعتبر الموافقة على هذا القرار، الذي كتب على غرار ذات القرارات السابقة، رمزا لانتصار الصوت الموحد للمجتمع الدولي في دعم فلسطين والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيرهه وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأکدت البعثة على، ان طهران وفي سياق تضامنها مع الدول الإسلامية والعربية، أيدت "مجمل" القرار، على غرار ما كانت تقوم به سابقا.

واوضحت ان: ایران ووفقاً لإجراءات عمل الجمعية العامة، سجلت تحفظاتها بشأن "حل الدولتين" و"الاعتراف بنظام إسرائيل البغيض" في اطار تقدیم توضیح لتصويتها على القرار.

وتابعت انه: نظرا للتناقض الملحوظ في عدد من بنود هذا القرار مع مواقف بلادنا المبدئية بشأن قضية فلسطين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك في صیاغته.

وجاء في ختام بیان البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية ان: الجمهورية الإسلامية تؤکد من جديد، على ضرورة تشكيل دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة وعاصمتها القدس الشريف وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية - من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط بناءً على اراء جميع الفلسطينيين الأصليين لهذه الأرض، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود، باعتبارها الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع الحالي؛ وحتى تحقيق هذا الهدف، ترى إيران بأن السبيل الوحيد لحماية القضية الفلسطينية يكمن في دعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.

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البعثة الإیرانیة لدی الامم المتحدة توضح: التصويت على قرار وقف إطلاق النار منسجم مع مواقفنا

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