فيديو: قيادي في حماس يكشف لـ "العالم" عن خسائرها

العالم - فلسطين

وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء: الاحتلال حتى الان لم يحقق اي انجاز سياسي او عسكري او امني، ولذلك هو يصب جام غضبه على المدنيين والابرياء والاطفال والنساء.

واضاف حمد: ان محاولة التوغل البري هي للتغطية على الفشل ومحاولة اعطاء صورة بانه يستطيع ان يحصل على انجاز في داخل قطاع غزة، ليقنع الجمهور الاسرائيلي بان جيش الاحتلال لم يكن فاشلا.

وشدد بان المقاومة في القطاع قوية ومتماسكة، وتسعى بكل قدراتها لإحباط هذا التوغل، واستطاعت بالفعل ان توجه له ضربات قوية، حيث دمرت عددا من الدبابات وقتلت عددا من الجنود.

واكد حمد ان موقف المقاومة مازال ثابتا وقويا ومتماسكا، وهي قادرة على ان تصد هذا العدوان.

واشار الى ان خسائر الفلسطينيين لحد الان هي فقط في المدنيين، متحديا الاحتلال اذا كان قادرا على ذكر اعداد عن المقاتلين والمحاربين والمجاهدين، وهل استطاع بالفعل ان يصل الى قدراتهم العسكرية.

وبين القيادي في حركة حماس غازي حمد، ان الاحتلال يحاول من باب التضليل والدعاية الكاذبة والمضللة ان يعطي نوعا من رفع المعنويات لدى الجمهور الاسرائيلي، لكن نحن واثقون من ان ما يجري على الارض هو فقط صد لقوات الاحتلال.

وتابع: نحن خسائرنا فقط في المدنيين، الذين تمارس اسرائيل ضدهم ابشع انواع الجريمة والابادة الجماعية، وهذا لا يمكن ان يعطيهم انتصارا باي شكل من الاشكال.

وحول تهديدات الاحتلال ودعوات بعض قادته الى تصفية قادة حماس في الخارج قال حمد: حماس ليست مجرد منظمة او حركة، وانما هي جزء من الشعب الفلسطيني، واليوم اسرائيل تحارب ليس فقط ضد حماس وانما ضد الشعب الفلسطيني بأجمعه.

وتابع: اليوم المقاومة اصبحت جزء من ثقافتنا، سواء كانت في غزة او الضفة الغربية او في القدس او حتى في الخارج، ما يعني ان الشعب الفلسطينيي كله مجمع على مقاومة الاحتلال.

واكد ان محاولتهم المس بحماس ما هي الا اوهام قالواها من قبلُ عشرات المرات، ولم يستطيعوا ان يصلوا الى قيادات حماس لا السياسية ولا العسكرية.

وشدد القيادي في حركة حماس غازي حمد على ان قدرات حماس العسكرية والقتالية لا تزال قائمة وقوية وسيكون النصر حليفنا وسنهزم هذا الاحتلال بكل ثقة في داخل غزة وفي خارج غزة.

وحول ما اذا كانت هناك اتصالات مع حماس من اطراف عربية او دولية حول هدنة او قضية الاسرى، قال: هناك اتصالات كثيرة من دول عربية كثيرة خاصة مصر وقطر، وكذلك من الامم المتحدة وحتى اطراف اوروبية، والاولوية الان لدينا هي لوقف العدوان على قطاع غزة، لان ما يجري هو قتل وابادة جماعية ومذابح، ونريد ان نرفع كل هذا الاجرام عن شعبنا الفلسطيني ومن ثم دخول المساعدات الى قطاع غزة.

وتابع حمد: هذا ما نسعى اليه، وبعد ذلك يمكن الحديث عن كل القضايا الاخرى، وهذه الرسالة ابلغناها لكل الوسطاء وكل الذين تحدثوا معنا.