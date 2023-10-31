وثيقة تكشف مخططات الأوروبيين بعد انتهاء العدوان

العالم- فلسطين المحتلة

ومن بين الخيارات التي تم طرحها، تدويل إدارة قطاع غزة، حيث يقترح تشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وبحسب الوثيقة كما ورد في قناة "العربية/الحدث"، فإن هذا التحالف سيتولى تأمين غزة وتفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع.

كما حذرت الوثيقة من تداعيات القصف العشوائي، واقترحت عمليات جراحية دقيقة في غزة.

وأعربت الوثيقة عن شكوكها في قدرة "إسرائيل" على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، ونصّت على تجفيف منابع دعم الحركة ماليا وسياسيا.

وأكدت الوثيقة أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة "السلام"، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وكانت نقاشات القادة الأوروبيين أظهرت الأسبوع الماضي خلال قمة للاتحاد في بروكسيل مدى الانقسامات بين الدول الأعضاء في التكتل حول ملف غزة.

إذ أجرى زعماء الاتحاد الأوروبي نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد يدعو لفتح “ممرات إنسانية” لكن لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما أظهر تبادل الاتهامات بين عدد من المشاركين مؤشرا آخر على الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد بشأن الحرب.

وصوتت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية”.

في حين صوتت النمسا والمجر من بين أربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد ضد القرار، بينما امتنعت 15 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.

وانتقدت "إسرائيل" والولايات المتحدة القرار لأنه لم يذكر حماس.