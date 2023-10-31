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الحزب الحاكم بتركيا يعتبر 'مجزرة جباليا' جريمة 'مدبرة'

الحزب الحاكم بتركيا يعتبر 'مجزرة جباليا' جريمة 'مدبرة'
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدان متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة معتبرا اياها "مجزرة مدبرة ومخطط لها".

العالم - تركيا

وأعرب جليك في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إدانته القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا "الذي يحتضن مدنيين وأناسا أبرياء".

وقال جليك إن "هذا الهجوم الوحشي الذي يتجاهل القانون الدولي والقيم الإنسانية الأساسية، مجزرة مدبرة ومخطط لها".

وأضاف: "الدول التي قالت ’لا نضع أي خط أحمر للجيش الإسرائيلي‘ هي التي شجعت على هذه المجزرة".

وتابع: "عار على الإنسانية أن الدول التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لا تذكر حق النساء والأطفال في غزة في الحياة".

وأوضح أن "أولئك الذين يقولون ’لا نقترح وقف إطلاق النار’، ويرسلون المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، يتبعون سياسة ارتكاب المجازر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة على لسان متحدثها إياد البزم، أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال القطاع.

ومنذ 25 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

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