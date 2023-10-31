مجازر بالجملة، بعد ابادة الاحتلال حياً كاملاً بمخيم جباليا

مجزرة مروعة جديدة اقترفها جيش الاحتلال بعد أن قصف حيا سكنيا مكتظا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في مخيم جباليا شمالي غزة، مخلفا اكثر من 400 شهيد وجريح.

وقد القت طائرات الاحتلال على الحي ستة صواريخ زنة كل واحد الف كلغ، وهذه المجزرة شبيهة بمذبحة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها اكثر من 500 فلسطيني.

وأوضح مدير المستشفى الإندونيسي إن الضحايا يعانون حروقا وتشوهات تظهر أن الاحتلال استعمل في القصف أسلحة محرمة دوليا، منوها إلى أن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء الأربعاء بسبب نقص الوقود.

حصيلة ضحايا الإرهاب الصهيوني والعدوان الوحشي على القطاع والمتواصل ليلا نهارا لليوم الخامس والعشرين، ارتفعت إلى أكثر 8 آلاف و600 شهيد وأكثر من 22 الف مصاب وأكثر من الفي مفقود ما زالوا تحت الأنقاض وكما هو الحال منذ بدء العدوان اكثر من 70 بالمئة من الشهداء والمصابين والمفقودين أطفال ونساء.

وزارة الصحة الفلسطينية كشفت أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد مئة وثلاثين من الكوادر الصحية وتدمير 25 سيارة إسعاف مؤكدة تعمد الاحتلال استهداف أكثر من مئة مؤسسة ومركز صحي وخروجها عن الخدمة، محذرة من تكرار الاحتلال استهداف محيطي مستشفى القدس والاندونيسي مما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر.

وفيما دعت الوزارة إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد، أعلنت بدء العد التنازلي لتوقف المولدين الكهربائيين الرئيسين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفى الاندونيسي شمال القطاع مع نهاية يوم الأربعاء.