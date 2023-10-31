فيديو خاص: آخر تفاصيل مجازر الابراج في القطاع

العالم - فلسطين

واضاف ان مخيم النصيرات شهد اليوم اولى المجازر وتحديدا مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وتم حتى الان انتشال جثث عشرات الشهداء من تحت انقاض احد الابراج المقصوفة.

واكد ان هنالك صعوبة بالغة في استخراج الجثث وانتشال الناجين المحتملين من تحت الانقاض، فيما المجزرة الثانية حدثت في مخيم الشاطئ، ما رفع حصيلة الشهداء الى اعداد كبيرة.

وتابع مراسل قناة العالم الاخبارية ان المجزرة الثالثة وقعت في مخيم جباليا، حيث تم تدمير حوالي 22 منزلا سكنيا فوق رؤوس ساكنيها، مشيرا الى ان المكتب الحكومي للاعلام في غزة تحدث عن ان المجزرة ارتكبت بالقاء 6 قنابل اميركية الصنع زنة كل منها طن واحد بواسطة طائرات الاف-16 الاميركية.