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فيديو خاص: آخر تفاصيل مجازر الابراج في القطاع

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية: في ثلاث ساعات فقط وقعت ثلاث مجازر، حيث لم يعرف حتى اللحظة كم مئة شهيد سقطوا جراء هذه المجازر.

العالم - فلسطين

واضاف ان مخيم النصيرات شهد اليوم اولى المجازر وتحديدا مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وتم حتى الان انتشال جثث عشرات الشهداء من تحت انقاض احد الابراج المقصوفة.

واكد ان هنالك صعوبة بالغة في استخراج الجثث وانتشال الناجين المحتملين من تحت الانقاض، فيما المجزرة الثانية حدثت في مخيم الشاطئ، ما رفع حصيلة الشهداء الى اعداد كبيرة.

وتابع مراسل قناة العالم الاخبارية ان المجزرة الثالثة وقعت في مخيم جباليا، حيث تم تدمير حوالي 22 منزلا سكنيا فوق رؤوس ساكنيها، مشيرا الى ان المكتب الحكومي للاعلام في غزة تحدث عن ان المجزرة ارتكبت بالقاء 6 قنابل اميركية الصنع زنة كل منها طن واحد بواسطة طائرات الاف-16 الاميركية.

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فيديو خاص: آخر تفاصيل مجازر الابراج في القطاع