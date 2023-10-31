ايران تحذر: حركات المقاومة لن تسكت على جرائم الاحتلال



واثر جولة لقاءاته في الدوحة حذر وزير الخارجية الايراني من انه من الطبيعي ألا تسكت حركات المقاومة على جرائم الاحتلال والدعم الامريكي له، داعيا الى اغتنام آخر الفرص السياسية لوقف الحرب، محذرا من أنه إذا خرج الوضع عن السيطرة فلن يسلم أي طرف من عواقب ذلك.

امير عبداللهيان التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقش معه الاوضاع في قطاع غزة ومساعي إنهاء الاعتداءات الهستيرية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وخلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإنهاء جرائم الحرب الصهيونية وكسر الحصار اللاإنساني عن القطاع وإرسال المساعدات الإنسانية اليه، حيث وصف الطرفان الوضع في المنطقة بأنه متفجر نتيجة استمرار الأزمة الحالية في غزة.

إيران وقطر شددتا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة العزل وجرائم الحرب التي يرتكبها، فضلا عن كسر الحصار اللاإنساني عن غزة.

أمير عبداللهيان التقى في الدوحة أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، اسماعيل هنية وبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالعدوان على الشعب الفلسطيني، وقال هنية ان حماس تتابع مساعي ايران القيمة على الصعيدين الاقليمي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتثمن ذلك.

يشار الى ان هذا اللقاء هو الثاني من نوعه بين الطرفين عقب انطلاق عملية طوفان الاقصى البطولية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قال ان بلاده تلقت وعودا ايجابيا من حماس ردا على طلب وساطة من دول اجنبية لاطلاق اسرى اجانب لديها.

