تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريها لدى الإحتلال

العالم - الأميرکيتان

وقالت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنها تدين الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة واستدعت سفيرها لدى تل أبيب للتشاور.

وجاء في البيان أنه "على خلفية الانتهاك غير المقبول للحقوق الإنسانية الدولية الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، استدعت الحكومة التشيلية سفير تشيلي لدى إسرائيل خورخي كارفاخال للتشاور".

وأضاف البيان أن تشيلي تراقب بقلق العملية العسكرية الإسرائيلية "التي تشبه في هذه المرحلة معاقبة السكان المدنيين الفلسطينيين"، لافتا إلى أن أفعال إسرائيل في غزة "لا تحترم القواعد الأساسية للقانون الدولي، كما يتضح من سقوط 8 آلاف ضحية، معظمهم من النساء والأطفال".

ودعت تشيلي في بيان الخارجية إلى "وقف فوري للأعمال العدائية للسماح ببدء عملية إنسانية لمساعدة مئات الآلاف من النازحين والمصابين المدنيين".

كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن "المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وكتب رئيس الدولة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة ضد الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من التواجد هناك".

وفي 10 أكتوبر، قال الرئيس بيترو إن الهجمات الإسرائيلية على غزة والحصار المفروض على القطاع تسببت في خسائر بشرية ودمار مماثل لعواقب القمع النازي لانتفاضة "غيتو وارسو".

واستدعت السلطات الإسرائيلية السفيرة الكولومبية مارغريتا مانخاريس إلى وزارة الخارجية لإجراء محادثة، معتبرة تصريحات بترو "معادية للسامية". وردا على ذلك، لم يستبعد الرئيس إمكانية تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية.

وكانت حكومة دولة بوليفيا قد أعلنت في بيان صدر يوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع.