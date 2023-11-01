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طهران تدين الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على مخيم جباليا

طهران تدين الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على مخيم جباليا
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على مخيم جباليا بقطاع غزة.

العالم - ايران

واستنكر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، بأشد العبارات، مساء الثلاثاء الهجوم الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على مخيم جباليا في قطاع غزة، والذي خلف مئات الشهداء والجرحى.

وقصفت مقاتلات الكيان الصهيوني مخيم جباليا الواقع شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص.

وأضاف كنعاني: إن هذا الإجراء وصمة عار أخرى تضاف إلى السجل الطويل لجرائم حرب الكيان الصهيوني.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بالوفاء الفوري بمسؤوليتها الدولية في وقف آلة القتل للكيان الصهيوني العنصري.

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