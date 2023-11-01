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اختيار الايراني مسلم اولاد قباد أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا 2022

اختيار الايراني مسلم اولاد قباد أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا 2022
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

فاز اللاعب الإيراني مسلم أولاد قباد بجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل الصالات في القارة الاسيوية للعام 2022.

العالم - ايران

وتسلم اولاد قباد الجائزة ، خلال حفل الجوائز السنوي، الذي أقيم مساء الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الدولي السعودي سالم الدوسري نجم نادي الهلال، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، وذلك بعد منافسة مع كل من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي.

وفاز لاعب بايرن ميونيخ، الكوري الجنوبي كيم مين جاو بجائزة افضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.

وفازت اللاعبة الاسترالية سامانثا كير لاعبة تشيلسي والمنتخب الأسترالي بجائزة أفضل لاعبة، بعد منافسة مع الصينية زانج لين يانج واليابانية ساكي جوماجي.

وحصل هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان على جائزة أفضل مدرب، وفازت الصينية شوي كينجزيا بجائزة أفضل مدربة.

وفاز الاتحاد الأسترالي بجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين الفئة الذهبية، ونال اتحاد جوام جائزة الفئة الفضية، وذهبت الفئة البرونزية للاتحاد الهندي.

وحصل اتحاد جوام على جائزة أفضل اتحاد وطني من الفئة الياقوتية، ونال اتحاد هونج كونج على جائزة الفئة الذهبية، والاتحاد اللبناني على جائزة الفئة الماسية، وذهبت البلاتينية للاتحاد الأوزبكي، بينما حصل اتحاد وسط آسيا على جائزة أفضل اتحاد إقليمي.

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اختيار الايراني مسلم اولاد قباد أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا 2022

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