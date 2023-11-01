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لأول مرة.. القسام تكشف عن طوربيد العاصف الموجّه + فيديو 

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب عز الدين القسام لأول مرة مشاهد حية من توجيه طوربيدات "العاصف" تجاه عددٍ من الأهداف البحرية المعادية خلال معركة طوفان_الأقصى.

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لأول مرة.. القسام تكشف عن طوربيد العاصف الموجّه + فيديو 