تايلاند تطلب من إيران المساعدة في إطلاق سراح اسراها في غزة

العالم - ايران

والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، خلال زيارته للدوحة الثلاثاء مع وزير خارجية تايلاند بناء على طلب من الاخير وعقد معه جولة من المباحثات.

واعرب وزير خارجية تايلاند عن ارتياحه لهذا اللقاء وأشار إلى التطورات في غزة وأبدى قلقه إزاء التطورات الراهنة، وطلب من إيران لعب دور لدعم إطلاق سراح عدد من مواطني بلاده الذين، وقعوا في الاسر اثر عملية طوفان الاقصى.

واستعرض وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وجهة نظر إيران فيما يتعلق بالتطورات الراهنة في فلسطين، وقال إنه سينقل طلب الجانب التايلاندي إلى السلطات السياسية في حركة حماس.

وقال امير عبداللهيان إنه خلال المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين السياسيين في حركة حماس، تمت مناقشة مسألة مثل هؤلاء المواطنين وتبادل الاراء حولها.

وتابع بان مسؤولي حماس اكدوا استعداد الحركة لبحث مثل هذه الطلبات فورا والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين إذا أوقف الكيان الصهيوني هجماته على غزة.

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني وزير خارجية تايلاند على تعيينه في هذا المنصب، وأشار إلى العلاقات القديمة والودية بين البلدين، ودعاه لزيارة جمهورية إيران الإسلامية.

وفي الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية التايلاندي عن شكره وترحيبه بالدعوة، فقد وجه الدعوة أيضا إلى أمير عبد اللهيان لزيارة تايلاند.

يذكر ان هنالك نحو 30 الف تايلاندي يعملون في الارض المحتلة غالبيتهم في مجال الزراعة. واعلنت الخارجية التايلندية بان 32 تايلنديا لقوا مصرعهم واصيب 19 آخرون خلال هذه الحرب.