العالم - فلسطين

ووصف متحدث "يونيسف" غيمس إلدر، الوضع في غزة قائلا: "غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال"، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي بجنيف، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال في غزة تأثروا سلبا بالحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء وفيات الأطفال المتزايدة في غزة. غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال"، مجددا دعوة "يونيسف" إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وتابع: "الأطفال في غزة لا يموتون جراء القصف فحسب، بل أيضا بسبب نقص الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها".

ومنذ 25 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطناً بجراح مختلفة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري، مؤكدة على بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في كل من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء. وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.