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فشل اسرائيلي في التوغل البري والانتقام من المدنيين

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت کتائب القسام مشاهد لاشتباک مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب ايرز ما أثبت فشل قوات الاحتلال في التوغل داخل غزة.

العالم - انقلاب الصورة

وأفرغت قوات الاحتلال حمم غضبها من الفشل المتتابع الذي تناله امام قوات المقاومة الفلسطينية باستهداف المدنيين حيث وثقت کاميرا أحد المواطنين، استهداف سيارة مدنية من قبل دبابة اسرائيلية في شارع صلاح الدين في قطاع غزة.

وأثبتت الولايات المتحدة شراکتها في العدوان علی غزة، بعدما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميرکي جون کيربي ان الولايات المتحدة لاتؤيد دعوات وقف اطلاق النار في غزة الان لأن ذلک سيکون في مصلحة حماس.

وهذا الموقف، هو ذات الموقف التي اتخذته الولايات المتحدة الذي اطلقته وزيرة الخارجية کونداليزا رايس خلال عدوان 2006 علی لبنان، فعارضت وقف العدوان علی لبنان لأنها رأته انه سيکون بمصلحة حزب الله.

وسجل الاعلام صرخات أحدی الحضار خلال کلمة للرئيس الاميرکي جو بايدن تطلب منه انهاء العدوان علی غزة، لکنه يجيب انني لا أسمع صوتک.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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