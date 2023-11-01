استمرار الغارات ومئات الشهداء بمجزرة جباليا والاحتلال يقر بمقتل 9 من جنوده

العالم - فلسطين

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 9 من جنوده منذ بدء الهجوم البري على غزة، وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة. ويضاف هؤلاء إلى جنديين أقر الاحتلال بمقتلهما الإثنين.

هذا وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الثلاثاء، عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال العميد سريع، إن القوات المسلحة أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن هذه العملية هي الثالثة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية نصرة للشعب الفلسطيني.

واقترفت قوات الاحتلال الصهيوني الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بتدمير حي سكني كامل على رؤوس ساكنيه.

* من مخيم جباليا بعد القصف الشنيع والمؤلم الذي نفذه الاحتلال المجرم أمس

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وقالت مصادر طبية: إن 100 شهيد و400 جريح وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي فيما يدور الحديث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض.

* على فراش الموت..شهيدة تحتضن طفلها

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وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال أطلقت 20 صاروخًا و6 قنابل أمريكية ضخمة ذات قدرات تدميرية على مربع سكني يضم 20 منزلاً على الأقل ودمرتها على رؤس ساكنيها.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل تزن كل واحدة منهم 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

شهادة طالب طب في مستشفى الشفاء

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة المهندسين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء.

هذا في وقت حذرت سلطات غزة من توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاندونيسي خلال ساعات.

* جانب من آثار الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على أطراف مخيم جنين.

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أبو عبيدة : أدخلنا أسلحةً جديدة في المعركة

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أن مجاهدو القسام أدخلو في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تُستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات.

وقال أبو عبيدة إنّ الاحتلال الإسرائيلي "يحاول تهجير أهلنا وإحداث دمار كبير في محاولةٍ لترميم صورته"، مشدّداً على أنّ غزّة "ستكون مقبرةً للعدو"، وأنّ عمليات المقاومة الدفاعية متواصلة، ولا يزال في جعبتها الكثير.

وأعلن الناطق العسكري باسم القسّام تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية حتى الساعة، بقذائف "ياسين 105" المضادة للدروع.

وأكّد تمكّن سلاح البحرية في القسام من شنّ هجماتٍ ضد أهدافٍ بحرية "بواسطة طوربيد "العاصف" الموجَّه، والذي دخل الخدمة في هذه المعركة".

ونفى الناطق العسكري باسم القسّام أن يكون العدو وصل إلى أيّ أسيرٍ لدى القسّام، مشدّداً على أنّه إذا كان نتنياهو يتباهى اليوم، وفق روايته، بأنّه "حرر" أسيرةً واحدة، "فإنّه يحتاج إلى 20 سنة ليحرر سائر الأسرى".