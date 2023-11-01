شاهد.. الاحتلال يعتقل قياديين بارزين في حركة فتح

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في جنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء الثلاثاء منطقة الجابريات قرب مخيم جنين بعد انتهاء مسيرة حاشدة مناصرة لقطاع غزة والمقاومة، حيث حاصرت منزل أمين سر حركة فتح في جنين "عطا أبو رميلة" وبعد اشتباكات عنيفة مع المقاومين تمكنت من اعتقال أبو رميلة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال بعد اعتقال أبو رميلة انسحبت من المخيم ومحيطه بشكل كامل، ثم عادت مرة أخرى اقتحمت المخيم واعتقلت القيادي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل بعد تهديده وهو على الهواء مباشر عبر سكايب مع قناة الميادين باعتقاله.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين كان من كل الجهات مع تجريف شوارع المخيم، موضحة أن الاحتلال بهذه الاستراتيجية يحاول كسر الحاضنة الشعبية للمقاومة في المخيم.

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