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على اعتاب ذكرى 13 ابان ؛

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا غفيرا من الاساتذة والطلاب 

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

على اعتاب الثالث عشر من آبان، يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاربعاء حشدا غفيرا من الاساتذة والطلاب في حسينية الامام الخميني (رض). 

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا .

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على اعتاب ذكرى 13 ابان ؛ قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا غفيرا من الاساتذة والطلاب 

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