شاهد.. الاحتلال يتلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

العالم - فلسطين

ضربة أحدثت إحباطا في الداخل الاسرائيلي فور إقرار جيش الاحتلال بمقتل الجنود الذي سبقه إقرار آخر بمقتل جنديين من قوات النخبة، اضافة الى اصابة آخرين، حالة بعضهم خطرة، ليبلغ بذلك عدد قتلى جنود الاحتلال حتى صباح الاربعاء ثلاثمئة وستة وعشرين، بينهم ضباط كبار.

الإعلام العبري تحدث عن كارثة حدثت لناقلة جند، ودق ناقوس الخطر. صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن على تل ابيب الاعتراف بأن الشعور الذي أصاب الجميع يوم السابع من تشرين الأول اكتوبر سيعود مرة أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة بسبب القتال في غزة.

صحيفة "إسرائيل اليوم" وفيما اشارت الى خوض جيش الاحتلال حربا قاسية داخل القطاع، قالت إن الجمهور الإسرائيلي يحتاج إلى عناية خاصة في الفترة المقبلة بما ستحمله الأخبار التي ستأتي من غزة.

موقع والا العبري قال إن مصفحة النمر التي كانت تقل الجنود، واستهدفت في غزة كان من المفترض أن تكون المصفحة المتطورة التي انتظرها الجيش طويلا وكاسرة للتوازن متسائلا ماذا حدث لها؟

وفيما تحدثت مصادر فلسطينية عن اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومين وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل جنوب حي الزيتون سمع خلالها دوي انفجارات متواصلة وإطلاق نار كثيف، أعلنت كتائب القسام تدمير آلية للاحتلال متوغلة شرق حي الزيتون، مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إن المقاومة خاضت مواجهات ضارية ومباشرة في كل نقاط المواجهة، مشددا على أن غزة ستكون مقبرة لجيش الاحتلال، وتحدث عن تدمير اثنتين وعشرين آلية عسكرية، فيما كشف عن استخدام كتائب القسام طوربيد العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى.

ووفق المعطيات الميدانية فإن المحاور الرئيسية للتوغل الإسرائيلي هي شمال وشمال غرب القطاع وجنوب وجنوب شرق مدينة غزة وسط أنباء عن محاولات اسرائيلية التوغل في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب المصادر فإن التقدم يجري في المناطق المفتوحة والأراضي الزراعية، فيما لاقت محاولات التقدم داخل بعض الأحياء السكنية مواجهة بمقاومة ضارية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الذي اعترف المتحدث باسمه بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمالي غزة تتكبد ثمنا باهظا لتقدمها.