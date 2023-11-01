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عضو منظمة التحرير للأمم المتحدة: قدموا لغزة ماقدمتم لأوكرانيا

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

طالب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، طالب الامم المتحدة بالقيام بدورها ازاء غزة كما تفعل لمناطق اخری في العالم، مثل اوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

وقال رمزي رباح في تصريح لقناة العالم: علی المجتمع الدولي والامم المتحدة ان تأخذ دورها في اطار القرارات الملزمة لإسرائيل والكاشفة والفاضحة للانحياز الاميركي وبعض الدول الغربية الذي يشجع علی القتل واستمرار المذابح ضد شعبنا.

وأكد ان علی الأمم المتحدة ان تقوم بدورها في غزة كما تقوم به في مناطق اخری في العالم مثل اوكرانيا وغيرها بتشكيل لجان تحقيق والدعوة لوقف العدوان.

وطالب الدول العربية باتخاذ موقفاً حازماً ازاء وقف العدوان الاسرائيلي والضغط علی الادارة الاميركية من أجل ان توقف تشجيعها للاحتلال والعدوان والمجازر التي ترتكب واخرها مجزرة جباليا.

ووجه عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رسالة للسلطة الفلسطينية تؤكد علی ضرورة لم الشمل في اطار وحدة ووحدة وطنية، موضحاً ان هذه ليست معركة غزة بل انها معركة كل الشعب الفلسطيني والصمود فيها يرسم مستقبل.

ودعا الی اجتماع عاجل وفوري للأمناء العامين للفصائل من أجل الاتفاق علی خطة موحدة لمواجهة العدوان الاسرائيلي والتحرك في طريق انهاء الاحتلال ونصرة المعركة بغزة، مؤكداً انه لايمكن الاستفراد بغزة والمقاومين في غزة.

وانتقد الحلول الجزئية التي تفرضها الولايات المتحدة علی السلطة الفلسطينية، مشدداً علی ان المفروض فك الحصار عن غزة وليس فتح ممرات تفتح وتغلق بمزاج اسرائيلي ومايسترو اميركي.

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