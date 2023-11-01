أول مشاهد لإطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني

العالم - اليمن

وأظهرت المشاهد إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز مجنحة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الطائرات المسيَّرة.

واشارت قناة "المسيرة" انه تم خلال الإطلاق رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، وهتافات (لبيكِ يا غزة)، وشعار (الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام).

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء، عن إطلاق دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في الأراضي المحتلة.

ولفتت إلى أن هذه العمليةَ هي العمليةُ الثالثةُ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في فلسطينَ، مؤكدة استمرارَها في تنفيذِ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيلي.