الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أول مشاهد لإطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأربعاء، مشاهد عمليات إطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت عمق كيان الإحتلال الصهيوني.

العالم - اليمن

وأظهرت المشاهد إطلاق مجموعة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز مجنحة، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من الطائرات المسيَّرة.

واشارت قناة "المسيرة" انه تم خلال الإطلاق رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، وهتافات (لبيكِ يا غزة)، وشعار (الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام).

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء، عن إطلاق دفعةٍ كبيرةٍ من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في الأراضي المحتلة.

ولفتت إلى أن هذه العمليةَ هي العمليةُ الثالثةُ نصرةً لإخوانِنا المظلومينَ في فلسطينَ، مؤكدة استمرارَها في تنفيذِ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

الامين العام لحركة النجباء: القادم أعظم..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أول مشاهد لإطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية التي استهدفت عمق الكيان الصهيوني

شاهد بالفيديو.. الحياة في صورة واحدة.. العالم ترصد أوضاع ساحة مستشفى شهداء الأقصى

شاهد بالفيديو.. عضو منظمة التحرير للأمم المتحدة: قدموا لغزة ماقدمتم لأوكرانيا

شاهد بالفيديو.. بالتوازي مع نزيف جراح غزة.. شهداء وجرحى في جنين

حماس ترحب بسحب تشيلي وكولومبيا سفرائهما من تل أبيب

الصدر: ما حققته المقاومة الفلسطينية انتصاراً تاريخياً رفع رؤوسنا عالياً