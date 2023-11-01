حركة النهضة: الشعب التونسي صوته عال إلى جانب المقاومة

العالم - مراسلون

بمختلف توجهاتهم السياسية والدينية والاجتماعية شارك تونسيون في شارع الحبيب بو رقيبة بالعاصمة تونس معبرين عن غضبهم ازاء المجزرة المنفذة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جباغليا في غزة.

الحشود المشاركة بالقرب من السفارة الفرنسية بتونس طالبوا بطرد السفير الفرنسي بصفة دولة داعمة لجرائم الاحتلال في حق المدنيين العزل".

وقال امين عام حزب العمال حمة الهمامي لمراسلة العالم: "اقتحموا سفارات الدول المعتدية، اقتحموا سفارات الكيان الصهيوني، إنزلوا إلى الشوارع اكنسوا أنظمة العمالة والتطبيع، افتحوا الحدود، اجدادنا في عام 1948 ذهبوا إلى فلسطينين وهم حفاة، فكيف اليوم نكتفي فقط بالتفرج على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وحدت الراية الفلسطينية المتظاهرين لترفع شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وداعية الجانب الرسمي التونسي إلى خطوات أكثر عملية لمساندة فلسطين بدءا باقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب هيكل المكي لمراسل العالم: "نحن نعتبر النصر قريب لا محال ونطلب من البرلمان التونسي ان يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

بدوره قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري: "اليوم الشارع التونسي يقف في شارع الثورة تنديدا بكل المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وبحق أهالي غزة، والشعب في تونس صوته عال إلى جانب المقاوم".

سيتعين على الشارع التونسي البقاء في حالة تعبئة من أجل دعم أكثر جدوى للقضية الفلسطينية ولحق المقاومة في تحرير الارض المحتلة.