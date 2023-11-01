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مسيرات في عدة دول، تطالب بإغلاق سفارات 'اسرائيل'

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

في إطار استمرار موجة التضامن العالمي مع سكان غزة، خرجت تظاهرات شعبية جديدة تندد بالمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين وترفض الصمت العالمي والتواطؤ مع الكيان المحتل.

العالم - فلسطين

ونظم محتجون بريطانيون اعتصاما في محطة رئيسية للقطارات في لندن، تضامنا مع فلسطين.

واقتحمت أعداد كبيرة من المتظاهرين محطة ليفربول ستريت التي تقع في منطقة المال والأعمال في لندن في وقت الذروة، وافترش المشاركون في الاحتجاج على أرضية المحطة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويهتفون بشعارات تطالب بوقف اطلاق النار في غزة وبتحرير فلسطين، وبوقف تسليح الكيان الإسرائيلي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وفي البرازيل، نظم المتضامنون مع الشعب الفلسطيني تظاهرة حاشدة في العاصمة وفي مدن أخرى، للمرة الثانية خلال أسبوع، معلنين دعمهم لسكان قطاع غزة. وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصورا للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

الى ذلك، انطلقت تظاهرات في عدة مدن بالمغرب بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في أحد الأحياء السكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، و راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح، وطالب المتظاهرون بإجراءات عملية لوقف العدوان الاسرائيلي.

وأما في لبنان، فقد تظاهر المئات أمام السفارة الفرنسية في بيروت، احتجاجاً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحرب في غزة.

وخرجت المظاهرة أمام السفارة الفرنسية تنديداً بتصريحات ومواقف الرئيس الفرنسي وتأكيداً على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها وطالبوا بطرد السفير الفرنسي من لبنان.

كما خرج مئات الأردنيين، في وقفة احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة بإغلاق سفارة الكيان بالمملكة. وأقيمت الوقفة تحت شعار 'أغلقوا سفارة العدو' أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة تل أبيب.

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