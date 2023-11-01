سوق خيري للمرأة الدبلوماسية في طهران، دعماً لفلسطين

العالم - ايران

وقالت زوجة وزير الخارجية الايراني لقناة العالم:"هذا العمل الخيري يبين أن كافة شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني ويأملون الاحتفال بنصرهم في اقرب وقت".

وقالت سفيرة فلسطين في إيران، سلام الزواوي:"هذا المهرجان يقول للشعب الفلسطيني اننا الی جنبکم وحاسين بکم. في هذا الوقت، يستشهد کل 8 دقائق، طفلاً فلسطينياً".

على مدى ثلاثة أيام في قاعة آبغينه والنادي الدبلوماسي في وزارة الخارجية يقام مهرجان وسوق خيري لجمعية المرأة الدبلوماسية في وزارة الخارجية بمشاركة زوجات سفراء الدول الأجنبية، ويتم فيه تقديم الحرف اليدوية والمنتجات المعرفية والأطعمة والملابس.

وقالت مريم اسماعيل تبار وهي احدی اعضاء جمعية السيدات الدبلوماسيات في الخارجية الإيرانية:"اليوم يقام هذا المهرجان دعما لمظلومية الشعب الفلسطيني وما يعانيه الاطفال و النساء من الكيان الصهيوني الغاصب حيث أن غزة اليوم هي ساحة المظلومية والصبر و الاقتدار وعلينا أن نعلن بأي طريقة أننا معهم حتى النهاية".

وبحسب المعنيين فانّ هذا المهرجان في الواقع تكريم واحتفاء بالشعور الجميل في الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعية أمام التفاعلات التي تجري في المجتمعات، وخاصةً ما يجري اليوم في فلسطين وغزة ومن اجل احترام كل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف والمثل والقيم العالمية المشتركة. وعلى هذا الاساس فانّ جميع أرباح هذا السوق الخيري ستقدّم لمساعدة أطفال غزة المظلومين من خلال الهلال الأحمر.

كل على شاكلته في هذه الايام، يسعى أن يدعم الشعب الفلسطيني الاعزل، وتحاول نسوة الدبلوماسيين أن يقدّمن ما بوسعهن في هذا المجال.