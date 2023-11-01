الاحتلال يرتكب مجزرة ثانية في جباليا

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت مصادر فلسطينية عن وصول عشرات الضحايا معظمهم أطفال للمستشفى الإندونيسي في القطاع بعد قصف صهيوني بمخيم جباليا.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة 8796 شهيداً بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقد استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم بأقل من 24 ساعة.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

يذكر ان الاحتلال ارتكب يوم أمس الثلاثاء مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفر عن استشهاد واصابة المئات من أبناء شعبنا هناك.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسة في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

ومنذ فجر اليوم الاربعاء، انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضية، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.

مجازر الاحتلال المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا تتوقف، فبعد مجزرة مستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات، في صفوف النازحين اليها، كانت المجزرة الأبشع هي تلك التي حصلت في مخيم جباليا، يوم أمس، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، ووقوع مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.