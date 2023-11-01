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بايدن يلوح بفيتو ضد خطة للجمهوريين تدعم 'إسرائيل' دون اوكرانيا

بايدن يلوح بفيتو ضد خطة للجمهوريين تدعم 'إسرائيل' دون اوكرانيا
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط، وذلك في حال إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

العالم- الامريكيتان

واوضح البيت الأبيض إن بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا.

وكان الجمهوريون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب الأميركي، طرحوا خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، ولم تتضمن الخطة تقديم مساعدات لأوكرانيا.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد مايك جونسون -الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي- إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حدة، فيما يبدو سعيا منه لعرقلة خطة الرئيس الديمقراطي بايدن لإقرار حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا.

وأبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا حول الخطة أمس الثلاثاء، في حين أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة للإقرار من قبل المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.

ووصف شومر خطة الجمهوريين لتمويل "إسرائيل"، بأنها "اقتراح غير جاد".

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة "إسرائيل" من خلال تقديم مشروع "قانون حزبي".

وكان البيت الأبيض قد حذّر، الاثنين الماضي، من أن البدائل التي يسعى إليها الجمهوريون في مجلس النواب لتحل محل النفقات المخصصة لكل من "إسرائيل" وأوكرانيا ستكون لها نتائج "مدمرة" للأمن القومي الأميركي.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تحذيرها من أن تسييس مصالح الأمن القومي الأميركي أمر غير بناء.

ولإقرارها، تحتاج الخطة التي تقدم بها النواب الجمهوريون إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن عليها.

ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل اليوم الأربعاء.

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