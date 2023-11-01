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شاهد.. قرار اسرائيلي عجيب خوفاً من الجبهة الثانية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 01-11-2023

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المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

شاهد/داعية يُكفر حماس ويفتي بعدم جواز انتقاد الحكام العرب

ماذا سيحدث بعد الحرب؟.. دحلان يكشف نواياه لمجلة 'إيكونوميست'