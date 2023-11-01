شاهد.. ما هو الحدث الأكبر الذي يركز عليه الإسرائيليون؟

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن التركيز في كيان الاحتلال الإسرائيلي ينصب حول عدد القتلى من جنود الاحتلال في محاولة التوغل البري في قطاع غزة.



وأضاف، أن عدد قتلى جنود الاحتلال في تزايد حيث وصل العدد حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 15 جنديا، مع وجود إصابات بحالات خطيرة ومتوسطة في صفوف جنود الاحتلال.

وأوضح مراسل العالم، أن هناك تعتيما حول الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيش الاحتلال والأميركان في محاولتهم للتوغل البري في قطاع غزة.



وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار ما زالت تدوي بين الحين الآخر تحديدا في منطقة عسقلان وأسدود في الجنوب غلاف أثر الرشقات الصاروخية للمقاومة.

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