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'عرين الأسود' تدعو لاستنفار جميع بنادق الضفة لمواجهة الاحتلال

'عرين الأسود' تدعو لاستنفار جميع بنادق الضفة لمواجهة الاحتلال
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجهت مجموعات "عرين الأسود" في الضفة الغربية المحتلة رسالة لكل مسلحي الضفة لتصحيح بوصلتهم وتوجيه سلاحهم ضد الاحتلال، لافتًا إلى أن من يفعل عكس ذلك يضع نفسه في صف العملاء والمتخاذلين.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال "العرين" في بيان صحفي: "لا بارك الله بك ولا ببندقيتك إن لم تشتبك في هذه المعركة التي سيسجلها التاريخ، فإما أن تسجل نفسك في صف من شارك فيها وأنتصر أو أن تسجل نفسك مع العملاء والمتخاذلين".

واضاف: "آلاف البنادق التي يمتلكها شباب الضفة آن لها أن تخرج وأن تعرف بوصلتها، لا مبرر لكل بالغ عاقل أن يتأخر عن هذه المعركة بكل ما يملك من وسيلة وبالذات من يمتلكون السلاح".

وجدد "العرين" دعوته للإضراب الشامل في كل مدن الضفة والاشتباك في كافة الميادين وتابع: "ونؤكد لن يعود أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في الضفة الغربية حتى انتهاء المعركة."

وأشار في بيانه إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الاعلامي على ما يقوم به مقاومو الضفة من عمليات وأن غزة ليست وحدها، حيث قدمت الضفة خلال أيام شهداء مالم تقدمه في عام كامل.

وتابع: "الضفة الغربية على عهدها ووعدها، الاحتلال يعتم تعتيما كاملا على كل اشتباك يقع في الضفة الغربية.. نخاطبكم الآن وجنين ومخيمها في أوج اشتباكها ونابلس تشتبك وبيت أمر تشتبك".

وأشاد "العرين" بالحراك الطلابي والشبابي المنطلق من المدارس في الضفة الغربية استجابة لنداء عرين الأسود وتنديدًا بالعدوان على قطاع غزة".

وعقّب: "نحيي هذا الحراك الطاهر الذي خرج من كافة مدارس الضفة الغربية ونقول لكم استمروا ونحيي أيضا الحراك الشبابي، فأنتم أصحاب القرار لا غيركم".

وختم "العرين" بيانه محذرًا الاحتلال: "لن يستطيع هذا العدو احتمال ما يخطط ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم بإذن الله".

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'عرين الأسود' تدعو لاستنفار جميع بنادق الضفة لمواجهة الاحتلال

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