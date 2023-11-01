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بالفيديو.. أعضاء كنيست الصهاينة ينهارون من البكاء..والسبب؟!

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

نشر مواقع التواصل مقطع فيديو لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وهم ينهارون من البكاء بعد مشاهدة قتلاهم اثر اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية بغزة.

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