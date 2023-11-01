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فلسطينيون ابطال من دون بندقية

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في فلسطين.. بطولات وإنجازات تحققها المقاومة في مواجهة العدوان، ومجازر وانتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق أهالي غزة. لكن وسط كل هذا حضور أكثر من إنساني، وأكثر من نبيل في ساحة قتال مختلفة، وبطولات يسطرها أبطال من نوع آخر هم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميون في قطاع غزة.

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رسالة إنسانية لا تقتصر على إيصال رسالتهم للعالم، بل في عيش لحظات من المؤكد أن كثيرين لا يعلمون عنها شيئا حول العالم.

كثيرون هم ابطال غزة، وأحد أبطالها معتز عزايزة. معتز ظهر في الكثير من الفيديوهات وهو يقدم مثالا انسانيا رائعا في مجال التغطيات الاعلامية وفي مجال اغاثة المصابين.

في مجال اخر، لا تقل الحرب الإعلامية وما يعرف بالبروباغاندا خلال الحروب أهمية عن المعارك العسكرية. وفي معركة طوفان الاقصى، تسجل المقاومة إنجازات كبيرة في مواجهة الاحتلال في هذا السياق. من هذه الانجازات فيديوهات تظْهر الافراج عن اسيرات واسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية او تظهرهم وهم يوجهون رسالة لحكومتهم. تسجيل لثلاث اسيرات لدى المقاومة توجه إحداهن رسالة الى بنيامين نتنياهو.. رسالة فعلت فعلها لدى الشارع في كيان الاحتلال.

وفي هذا السياق هناك شبكات ومحطات تلفزيونية تجند كل طاقاتها للدفاع عن الاحتلال والتغطية على جرائمه. إحدى أكبر المحطات التي تقوم بذلك هي شبكة بي بي سي البريطانية. بي بي سي فرضت على موظفيها الالتزام بسياسة داعمة للاحتلال الاسرائيلي، ما دفع بالكثيرين لانتقادها وتوجيه اللوم لادارتها، حيث تقول التقارير إن الكثير من موظفي الشبكة يلجأون إلى أماكن منعزلة للبكاء نتيجة ما يشاهدونه من جرائم ومجازر في غزة. لكن كل هذا لا يبدو مهما للشبكة. فالمصالح الخاصة أهم من الانسانية.

في المقابل، هناك من يتجرأ ويقول للباطل باطل. من هؤلاء مؤسس فرقة بينك فلويد الشهيرة روجر ووترز. روجر لا يترك حفلا له أو مناسبة إلا ويعلن دعمه للقضية الفلسطينية وعداءه للاحتلال الاسرائيلي. هذا آخر ما قاله روجر ووترز عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

لمزيد من التفاصيل عن هذه الموضوعات شاهد الفيديو المرفق..

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