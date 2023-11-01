ممثل حماس في طهران يخاطب الصهاينة.. نحن بانتظاركم!

العالم - فلسطين المحتلة

واضاف في تصريح خاص ادلى به الى وكالة (ارنا).: ان الهجمات البرية بدات بالفعل، لكن العدو تكبد هزيمة فادحة؛ موضحا ان مدرعات العدو الصهيوني توغلت من جانب المناطق الشمالية لقطاع غزة وهي اراض غير ماهولة تمتد الى 3 كلم، لكنها فوجهت بمباغتة المجاهدين من الخلف الذين نفذوا عمليات بطولية لدحر المحتلين الى خارج القطاع.

ولفت القيادي في حركة حماس، الى ان ادعاء جيش الاحتلال بانه لم يبدا بعد الاجتياح البري على غزة، عار عن الحقيقة؛ مبينا ان القوات الصهيونية بدات الهجوم البري لكنها لم تحقق اي انتصار في الميدان.

واكد ممثل حماس في ايران، ان العدو الاسرائيلي تكبد هزائم فادحة بعد عملية طوفان الاقصى التي انطلقت في 7 اكتوبر 2023م؛ وذلك بشهادة المحللين والاعلاميين الصهاينة الذين اقروا بان اسرائيل هزمت استخباريا وعسكريا.