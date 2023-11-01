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لحظة تفجير عبوة 'التامر' شديدة الانفجار في جرافة إسرائيلية

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس كتيبة جنين مقطع فيديو لتفجير عبوة (التامر) شديدة الانفجار في جرافة عسكرية "D9" خلال هجومها على جنين واعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها يوم الاثنين 30-10-2023م

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