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شاهد.. خطة اسرائيلية خبيثة للتأكد من قتل الجرحی في غزة

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن خطة اسرائيلية خبيثة تنتهجها من أجل التأكد من قتل جرحی هجماتها علی الأماكن السكنية في قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي انتهج خطة خبيثة تستهدف التأكد من قتل المصابين الفلسطينيين وعدم وصولهم للمستشفيات.

وأضاف مراسل العالم ان وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن عدد شهداء القصف الاسرائيلي لكن سرعان ما تزداد الاعداد، فهناك أكثر من 3200 مفقود فلسطيني تحت الانقاض، فإن اصيبوا في لحظة القصف فهم في عداد الشهداء.

وأكد ان سيارات الدفاع المدني غيرقادرة علی انتشال المفقودين تحت الانقاض والسبب الاستهداف الاسرائيلي المباشر لسيارات الدفاع المدني والسبب الاخر هو اغلاق وتدمير الشوارع الفرعية من أجل التأكد من عدم وصول سيارات الاسعاف للمصابين.

وأوضح مراسل العالم ان طواقم الاسعاف ارغمت علی الترجل من السيارات في الكثير من الاحيان وقطعوا الطريق مشياً علی الاقدام من أجل الوصول الی المصابين.

وأكد ان الاحتلال يتعمد استهداف طواقم الدفاع المدني، ما تسبب في استشهاد العديد من أفراد القطاع الصحي الفلسطيني.

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