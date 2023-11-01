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في رسالة وجهوها لحكومة الاحتلال..

حاخامات إسرائيليون يدعون الجيش لقتل المدنيين في غزة!

حاخامات إسرائيليون يدعون الجيش لقتل المدنيين في غزة!
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

وجه العشرات من كبار الحاخامات في الكيان الإسرائيلي، رسالة لحكومة الاحتلال، يحثونهم فيها على “استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة باعتبار أن الشريعة اليهودية والأخلاق لا تحرم ذلك”، بناءً على “استخدام نصوص توراتية تحث على إبادة العدو”، وفق تعبيرهم.

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فقد وجه عدد من الحاخامات نداء إلى رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة، ذكروا فيه أنه لا يوجد حظر شرعي وأخلاقي على إيذاء العدو حتى في حالة استخدام المدنيين كدروع”.

وتتساوق الرسالة التي وقعها الحاخامات مع مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال عن وجود مقر عسكري لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء.

وفي رسالة صادرة نيابة عن “حملة منتصرون”، أوضح الحاخامات أنه على الرغم من ضرورة تحذير السكان مسبقا، إلا أن “اللوم يقع على عاتق الذين يختبئون خلفهم”.

وطالب الحاخامات بإطلاق يد الحكومة في العدوان على غزة، بالقول: “إننا ندعم بكل قلوبنا أيدي الجنود والوزراء ليحاربوا بشجاعة وحكمة في حرب الله وينتصروا”.

واستخدمت الرسالة لغة توراتية تقدم تشريعا للقتل، بالقول: “من الانكسار العظيم والألم الرهيب، سننهض ونتقوى بمعونة الله”، مستخدمة لغة إبادوية، بالقول: “كما جاء في التوراة: من الضيق الذي ألم بيعقوب جاء الخلاص- ستقوم أمة إسرائيل وسيُضرب أعداؤها بشجاعة، وكما قال داوود ملك إسرائيل: ألاحق أعدائي وأبيدهم ولا أرجع حتى تتم إبادتهم”.

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