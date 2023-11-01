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فيديو..مرشحة أمريكية من أصول عراقية تهاجم حماس من تل أبيب

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعترفت المرشحة الجمهورية للكونغرس عن ولاية مينيسوتا، داليدا العقيدي، بأنها ذهبت إلى "إسرائيل" "للتضامن مع الشعب اليهودي" ضد حماس التي وصفتها بجماعة "ارهابية" على حد تعبيرها.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت العقيدي، وهي من أصول عراقية لشبكة "فوكس نيوز"، إن "من يدعم الإرهاب لا ينتمي إلى أرض الأحرار الولايات المتحدة".

ووصفت العقيدي النائبة المسلمة إلهان عمر بأنها "المشرع رقم واحد المعادي للسامية في الولايات المتحدة".

وقالت العقيدي: " عندما يهتفون إلى فلسطين حرة من النهر إلى البحر، فهذه دعوة للإبادة الجماعية".

وأضافت العقيدي، التي يدعمها اللوبي الصهيوني والتيار اليميني المتطرف في الولايات المتحدة، أن التقدميين واليساريين ليس لديهم أدنى فكرة عما يهتفون به.

وقالت العقيدي لشبكة "فوكس نيوز" إنها كانت "تتحدث من إسرائيل لإظهار الدعم والتضامن مع اليهود".

وزعمت العقيدي أنها تشعر بالقلق من احتمال وجود خلايا إرهابية بالفعل في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد المعابر الحدودية في ظل إدارة جو بايدن.

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فيديو..مرشحة أمريكية من أصول عراقية تهاجم حماس من تل أبيب

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