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خلال الساعات الماضية...اطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة اليمنية على أهداف بعمق "إسرائيل"

خلال الساعات الماضية...اطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة اليمنية على أهداف بعمق
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية يوم الأربعاء إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق "إسرائيل"، "وقد وصلت إلى أهدافها".

العالم-اليمن

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان: "أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".

وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة. وما النصر إلا من عند الله".

وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر يوم الأربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

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