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وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة عائدا الى طهران

وزير الخارجية الايراني يغادر انقرة عائدا الى طهران
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان انقرة مساء الاربعاء عائدا الى طهران بعد زيارة مكثفة استمرت يومين الى قطر وتركيا.

العالم - ايران

وبدأ أمير عبداللهيان جولته الإقليمية صباح الثلاثاء لبحث مبادرات وقف هجمات وجرائم الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وفي الدوحة تباحث وزير الخارجية الايراني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ووزير خارجية تايلاند.

وكانت تركيا الوجهة الثانية لرحلة أمير عبداللهيان الإقليمية.

وتباحث رئيس السلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وتشاور أمير عبداللهيان خلال هذه الزيارة حول مبادرات تتعلق بوقف الحرب على أهل غزة، وعقد اجتماع لرؤساء الدول الإسلامية، وقطع علاقة الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني، وفرض عقوبات ومنع بيع الطاقة للكيان الصهيوني غير الشرعي.

وقال وزير الخارجية خلال هذه الجولة إن فصائل المقاومة أعلنت أنه في حال استمرت جرائم الكيان الصهيوني، فإنها ستكون لها مفاجأة كبيرة لهذا الكيان وداعميه في المنطقة.

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