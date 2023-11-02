ما وراء خطة الاحتلال بنسف شمال غزة وإبادة سكانها؟

فما الذي يدور الآن في غزة؟

وما هي المحاور التي التحمت المقاومة فيها مع قوات الاحتلال؟

وما هي خطط الاحتلال في هذه الحرب؟

منذ بداية العدوان على غزة حاول الاحتلال التركيز بشكل كامل على استهداف مدينة غزة وشمال قطاع غزة، وهي مناطق اطلق عليها شمال الوادي، وطلب من سكان هاتين المنطقتين النزوح باتجاه جنوب الوادي من اجل تنفيذ حرب ابادة في هذه المنطقة، وهو بالفعل يقوم بحرب ابادة الآن في غزة وشمال قطاع غزة.

الآن مع تقدم آليات العدو الاسرائيلي بات واضحاً ما هي خطة الاحتلال المتمثلة بفصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة.

هنا في بيت حانون في اقصى شمال قطاع غزة تدور اشتباكات عنيفة ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، واستطاعت المقاومة الاشتباك مع العدو من مسافة صفر عبر الانفاق الهجومية وعمليات من خلف خطوط العدو.

المحور الآخر الذي لازالت الاشتباكات العنيفة تدور هو غرب شمال قطاع غزة، تحديداً في منطقة الكرامة ومنطقة توام وهي الى الغرب من مخيم جباليا واعلنت جبهة المقاومة بايقاع خسائر جسيمة في صفوف جيش الاحتلال، واعترف العدو بشكل رسمي بمقتل عن 13 من جنوده في التصدي البطولي لكتائب القسام للقوات المتوغلة في شمال قطاع غزة.



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